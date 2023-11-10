20 тонн продуктов и одежды доставила "Украинская команда" для семей с детьми и переселенцев

"Украинская команда" доставила в Украину 20 тонн продуктов питания и другой гуманитарной помощи, которую помогли собрать французские партнеры.

Этот груз предназначен для многодетных, малообеспеченных семей с детьми и переселенцев. Об этом сообщила в фейсбуке "Украинская команда".

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"Украинская команда" продолжает помогать всем, кто пострадал от войны. Доставили в Украину целую фуру гуманитарного груза, около 20 тонн. В частности, детское питание, шоколад, другие продукты, одежду, которые помогли собрать наши французские партнеры из Doc4Ukraine. В скором времени помощь получат малообеспеченные, многодетные семьи, семьи переселенцев и другие уязвимые категории", – сообщил волонтер "Украинской команды" Орест Криштафович.

В настоящее время груз распределяется по регионам, отметили в "Украинской команде".

"Украинская команда" получила очередную фуру гуманитарного груза: смотрите видео

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала войны оказала помощь военным и гражданским лицам более чем на четверть миллиарда гривен. Это более 1330 тонн грузов, которые получили 265 тысяч украинцев на фронте и в тылу.

Также сообщалось, что "Украинская команда" объявила сбор на хотпаки для 50 тысяч бойцов на передовой. Для этого нужно собрать 7 миллионов гривен.