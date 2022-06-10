200 немецких врачей готовы лечить раненых в Украине
Источник:ЛМР
10 июня во Львове прошел Форум доноров. В его рамках был представлен проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые".
200 немецких врачей готовы помогать в Украине
Этот проект Львовский городской совет организует совместно с Министерством здравоохранения и приглашает всех небезразличных приобщаться. К мероприятию присоединился министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.
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Он заверил в готовности Германии содействовать в создании реабилитационного центра для украинцев, пострадавших в результате войны, а также в лечении ожоговых травм.
Мы здесь, чтобы помочь с поставкой протезов и обучением врачей, которые станут частью реабилитационного центра. Кроме того, мы хотим помочь вам с ранеными, получившими ожоги,
– рассказал глава Минздрава Германии.
Он добавил, что их врачи будут помогать и лечить ожоговые травмы. Несмотря на то, что страна будет оказывать техническую поддержку, снабжение медикаментами, будут приезжать и медицинские профессионалы. В настоящее время работать в Украине уже вызвались 200 медиков немецкой ассоциации врачей.
Министр посетил детскую больницу во Львове / Фото Маркияна Лисейко
В то же время Лаутербах подчеркнул, что это только начало, ведь они будут обеспечивать максимальную поддержку и надеются на эффективное сотрудничество. Мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил германского министра за поддержку Украины.
Кроме того, во время визита во Львов Карл Лаутербах вместе с Министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко посетили пациентов отделения ортопедии и травматологии центра травмы в больнице святого Пантелеймона и ожогового отделения больницы святого Луки.
Ляшко и Лаутербах в одной из больниц Львова / Фото Маркияна Лисейко
Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые": что известно
- Об идее создания реабилитационного центра сообщили в мае. Мэр Львова заявил, что город принимает много раненых в результате боевых действий или ракетных ударов по Украине. Именно поэтому стоит построить масштабный реабилитационный центр для всех желающих украинцев.
- 10 июня во Львове прошел Форум доноров. На нем и презентовали проект Национального центра реабилитации "Несокрушимые" . Это сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также во время мероприятия медики рассказали об особенностях работы нового центра.
- Так стало известно, что реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы в этом месте, но и будут производить.
- Мероприятие прошло на глубине 7 метров для безопасности. Всего участие в форуме приняли более 200 участников. Удалось собрать около 2 миллионов евро для Национального реабилитационного центра.
- Андрей Садовый говорит , что презентация – это первый шаг к созданию нового мощного медучреждения. Он добавил, что на форуме представили "философию" реабилитационного центра. Его планируют выстроить за следующие 2 года.