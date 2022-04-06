На 200 танков больше, чем в 6 странах Европы: ВСУ похвастались уничтожением российской техники
Источник:Минобороны
Украинская армия превратила в металлолом огромное количество вражеских танков. Этой техникой можно было бы вооружить несколько европейских стран.
За все время полномасштабного вторжения Вооруженные Силы уничтожили и захватили 676 российских танков. Это почти на 200 единиц больше, чем на вооружении в шести европейских государствах вместе взятых. Впрочем, не стоит расслабляться. У россиян еще много разной техники.
Интересно Украинская "Стугна" уничтожила очередную бронетехнику врага вместе с экипажем.
Сколько танков имеют некоторые страны Европы
Минобороны сравнило потери российских танков с вооружением Венгрии, Австрии, Словакии, Чехии, Хорватии и Словении. Они имеют в наличии столько единиц такой техники:
- Венгрия – 176 танков.
- Чехия – 116 танков.
- Хорватия – 72 танка.
- Австрия – 52 танка.
- Словения – 44 танка.
- Словакия – 20 танков.
Итак, в общей сложности эти государства имеют 480 танков. В то же время ВСУ уже уничтожили почти на 200 российских танков больше.
Интересное сравнение от Минобороны Украины: смотрите видео
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