200 тысяч россиян покинули Россию, это огромная утечка мозгов и талантов, – Байден

Во время своего обращения в Варшаве 26 марта президент США Джозеф Байден отметил, что россияне стали жертвами путинского антидемократического режима. Это обернулось массовым оттоком кадров.

Он отметил, что Россия показала рекордные темпы эмиграции за очень короткий период. Байден подчеркнул, что россияне покидают страну, чтобы агрессия Путина не отрезала их от остального цивилизованного мира, сообщает 24 канал.

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Президент США вспомнил и о том, что Путин сажает своих граждан за решетку даже из-за обычного выхода на мирный протест, а все независимые СМИ в стране – закрыты.

200 тысяч человек уже покинули Россию

Байден отметил, что уже 200 тысяч россиян покинули страну за один месяц. Он отметил, что это очень большой отток мозгов и талантов за такой короткий период.

Байден обратился к россиянам, заметив, что он не раз сидел за столом переговоров с российскими лидерами. Сейчас он надеется, что они способны услышать его слова:

Вы не наш враг,

– подчеркнул Байден.

В то же время он отметил, что убийство невиновных или бомбардировка больниц, школ, роддомов, блокада городов – это не действия великого государства.

Смотрите выступление Байдена в Польше: