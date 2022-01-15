200 тысяч зараженных украинцев ежедневно, – врач об опасности из-за Дельтакрона

Если в Украине распространится Дельтакрон, количество ежедневных новых случаев заболевания возрастет. Это новый штамм коронавируса, о котором заявили ученые с Кипра.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал врач Тарас Жиравецкий. Отметим, что он является советником городского главы Львова по медицинским вопросам.

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Чем опасен Дельтакрон

По словам медика, гибрид штаммов Дельта и Омикрон, вероятно, станет серьезным вызовом для всего мира. Ведь этот вариант, как ранее заявили ученые, быстро распространяется и имеет довольно сложный ход.

Учитывая это, Дельтакрон может спровоцировать новую вспышку COVID-19. Это грозит тем, что каждый день в Украине будут фиксировать до 200 тысяч новых случаев инфицирования. При этом, до 5% больных (10 тысяч) будут нуждаться в госпитализации.

Это пессимистический сценарий, но он возможен в любой стране при доминировании Дельтакрона. Возможно к этому времени появятся эффективные лекарства,

– предположил врач.

Есть и позитивный сценарий

В то же время он подчеркнул, что есть и оптимистический сценарий. Согласно ему, Дельтакрон не будет распространяться из-за доминирования Омикрона. В таком случае следующая волна коронавируса может стать последней из сложных для украинцев. "Ведь те 5 – 6 миллионов, которые еще не переболели, переболеют за 2 – 3 месяца", – пояснил Журавецкий.

Что известно о Дельтакроне: основное

Так называют новый вариант COVID-19, который якобы имеет генетическое происхождение Дельты с некоторыми мутациями Омикрона. Впервые о его обнаружении заявили ученые с Кипра.

Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что пока нет оснований говорить о комбинации двух штаммов COVID-19.

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