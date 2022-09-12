В Херсон подвезли "хлопок" и свежие потери врага на Юге: главное за 201 день войны

Наши ВСУ уже 201 день защищают страну от оккупантов. Воины шаг за шагом освобождают населенные пункты Востока и Юга.

О главных событиях еще одного дня войны читайте в материале 24 канала. Мы собрали основные новости со всех фронтов.

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05:31 Греция отказалась отправлять Украине установки С-300. Премьер-министр Кириакос Мицотакис отметил, что соответствующее решение может негативно отразиться на обороноспособности страны. В то же время он отметил, что наше государство может получить гусеничные БМП-1 советского производства. Но и то только при условии, что ей Германия предоставит Marder1A3.

04:35 В ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Уже после 05:00 пошли отбои. Вам же напоминаем о важности пребывания в укрытии, когда прозвучат сирены. Это может спасти вам жизнь.

03:43 А вот еще хорошие новости из Херсона. Как сообщают местные жители, в городе раздалась серия громких взрывов. Так что можем сказать, что "хлопок" с самого утра развлекается, доставляя хлопоты оккупантам.

03:39 Крайне неожиданно, но под Херсоном – "чеченская война". Как рассказывает бывший депутат российской думы Илья Пономарев, там сейчас друг другу противостоят кадыровцы и отряды минобороны россии. По этому случаю он в шутку пожелал успехов каждой из сторон.

03:04 В ОК "Юг" сообщили актуальные успехи наших военных в регионе. Рассказываем, чего удалось лишить врага за минувшие сутки. Речь идет о:

40 оккупантах,

4 танках и еще 4 единицах бронированной техники,

3 самоходных гаубицах "Мста-С",

складе боеприпасов в Каховке.

Кроме того, у врага стало еще на одну станцию радиоэлектронной борьбы меньше.

01:15 Ночь дальше была неспокойной. В Запорожье раздались взрывы. Заметим, что в этот момент воздушных тревог не было. Местные рассказали, что над одним из районов поднялось облако дыма. В то же время, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что в городе все спокойно.

01:12 Наши военные уже зашли в Волчанск Харьковской области. В сеть уже выложили фото, на котором можно увидеть, что в городе развевается украинский флаг.

00:08 Враг продолжает обстреливать Харьков. Как только начались сутки, в городе раздались взрывы. Известно, что российские захватчики попали в жилой дом. В телеграм-каналах сообщают, что оккупанты обстреляли город из ЗРК С-300 из Белгородской области россии.