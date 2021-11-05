Как в 2014 – 2015 годах: боевики минометами обстреляли КПВВ на Донбассе

Российские оккупанты 3 ноября из минометов обстреляли КПВВ "Золотое" на Донбассе. В результате обстрела повреждены фортификационные сооружения прикрытия контрольного пункта.

Хотя обстрелы произошли еще 3 ноября, в штабе о нем рассказали только вечером следующего дня. Похоже, жертв или пострадавших в результате обстрела удалось избежать.

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Обстрел КПВВ на Донбассе

Обстрел боевиков продолжался с 18:57 до 19:25 вечера 3 ноября. Враг вел огонь из минометов калибра 82 миллиметра.

Указанные факты свидетельствуют о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия,

– заявили в штабе Операции.

Чтобы не допустить напряжения на линии фронта, украинская сторона в СЦКК сообщила об обстреле миссии ОБСЕ и попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня.



Боевики обстреляли КПВВ "Золотое" на Донбассе / Фото ООС

"Украинские подразделения в районах проведения ООС продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России", – заверили в штабе.



Боевики из миномета били по КПВВ / Фото ООС

В течение всей агрессии, продолжающейся с 2014 года, россияне неоднократно обстреливали КПВВ и другие инфраструктурные объекты и жилые кварталы населенных пунктов.В частности, 13 января 2015 года российские регулярные войска произвели артиллерийский обстрел по рейсовому автобусу возле украинского пункта пропуска под Волновахой . Тогда погибли 12 человек, еще 18 получили ранения.

Публикация штаба ООС:

03.11.2021 с 18.57 до 19.25 со стороны позиций незаконных вооруженных формирований ОРЛО в районе Золотое-5 был произведен обстрел КПВВ "ЗОЛОТОЕ" с применением миномета калибра 82 миллиметра.

В результате указанного обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ.

Указанные факты свидетельствуют о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия.

В целях недопущения эскалации напряженности на линии столкновения Украинская сторона СЦКК сообщила о фактах обстрела Миссию ОБСЕ и попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня, дать оценку таким нарушениям и провести мониторинговые мероприятия в указанном районе.

Украинские подразделения в районах проведения Операции объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.