Как в 2014 – 2015 годах: боевики минометами обстреляли КПВВ на Донбассе
Источник:Штаб Операции Объединенных сил
Российские оккупанты 3 ноября из минометов обстреляли КПВВ "Золотое" на Донбассе. В результате обстрела повреждены фортификационные сооружения прикрытия контрольного пункта.
Хотя обстрелы произошли еще 3 ноября, в штабе о нем рассказали только вечером следующего дня. Похоже, жертв или пострадавших в результате обстрела удалось избежать.
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Обстрел КПВВ на Донбассе
Обстрел боевиков продолжался с 18:57 до 19:25 вечера 3 ноября. Враг вел огонь из минометов калибра 82 миллиметра.
Указанные факты свидетельствуют о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия,
– заявили в штабе Операции.
Чтобы не допустить напряжения на линии фронта, украинская сторона в СЦКК сообщила об обстреле миссии ОБСЕ и попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня.
Боевики обстреляли КПВВ "Золотое" на Донбассе / Фото ООС
"Украинские подразделения в районах проведения ООС продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России", – заверили в штабе.
Боевики из миномета били по КПВВ / Фото ООС
В частности, 13 января 2015 года российские регулярные войска произвели артиллерийский обстрел по рейсовому автобусу возле украинского пункта пропуска под Волновахой. Тогда погибли 12 человек, еще 18 получили ранения.
Публикация штаба ООС:
03.11.2021 с 18.57 до 19.25 со стороны позиций незаконных вооруженных формирований ОРЛО в районе Золотое-5 был произведен обстрел КПВВ "ЗОЛОТОЕ" с применением миномета калибра 82 миллиметра.
В результате указанного обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ.
Указанные факты свидетельствуют о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия.
В целях недопущения эскалации напряженности на линии столкновения Украинская сторона СЦКК сообщила о фактах обстрела Миссию ОБСЕ и попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня, дать оценку таким нарушениям и провести мониторинговые мероприятия в указанном районе.
Украинские подразделения в районах проведения Операции объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.