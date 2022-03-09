В 2014 году нам было гораздо труднее, армия изменилась, – Маркив

В 2014 году Украине воевать было гораздо труднее, чем сейчас. Однако всегда всех объединяла одна цель – единое соборное государство.

Добровольцы, ушедшие воевать на фронт еще в 2014 году, верили в собственные силы, лучшее будущее. Все начиналось с Майдана. Об этом рассказал в эфире 24 каналу нацгвардеец Виталий Маркив.

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Украинские защитники подготовились за 8 лет

По его словам, верующих и борющихся невозможно преодолеть и победить.

В 2014 году нам было гораздо труднее. Армия, конечно, изменилась. У нас был очень тяжелый тернистый путь,

– подчеркнул Маркив.

Он пояснил, что 8 лет дали возможность украинским защитникам лучше подготовиться, чтобы встретить врага.

"Мы знали, что глупый карлик захочет раскрыть свои наполеоновские амбиции. Однако если война в Афганистане поставила точку в существовании Советского Союза, то, может быть, война с Украиной поставит точку в существовании России", – добавил нацгвардеец.

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