Добровольці, які пішли воювати на фронт ще у 2014 році, вірили у власні сили, краще майбутнє. Все починалось з Майдану. Про це розповів в ефірі 24 каналу нацгвардієць Віталій Марків.

Зверніть увагу Єдність – наша головна зброя, ворог не зможе нас розколоти, – головнокомандувач Залужний

Українські захисники підготувалися за 8 років

За його словами, тих, хто вірить і бореться, неможливо здолати і перемогти.

У 2014 році нам було набагато важче. Армія, звісно, змінилася. У нас був дуже важкий тернистий шлях,

– наголосив Марків.

Він пояснив, що 8 років дали можливість українським захисникам якнайкраще підготуватися, щоб зустріти ворога.

"Ми знали, що дурнуватий карлик захоче розкрити свої наполеонівські амбіції. Однак якщо війна в Афганістані поставила крапку в існуванні Радянського Союзу, то, можливо, війна з Україною поставить крапку в існування Росії", – додав нацгвардієць.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!