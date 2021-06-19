С 2017 года безвизом воспользовались 50 миллионов украинцев, – МВД

С начала введения безвиза между Украиной и Евросоюзом десятки миллионов украинцев воспользовались возможностью. Европу посетили более 50 миллионов украинцев.

В МВД сообщили, что на 10 пунктах пропуска осуществляется совместный погранично-таможенный контроль, в частности с Польшей и Молдовой.

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В МВД рассказали статистику по безвизу

С начала введения безвизового режима более 50 миллионов граждан Украины воспользовались упрощенным порядком поездок в страны ЕС,

– рассказали в МВД.

На пунктах пропуска также ввели изменения:

в железнодорожных пунктах пропуска в 2020 году дополнительно оборудовали 128 рабочих мест с функцией биометрического контроля;

все международные и межгосударственные пункты пропуска подсоединили к базам данных Интерпола, что позволяет проверять данные в режиме реального времени.

Более того, в МВД заявили, что с ослаблением карантинных мероприятий и открытием границ, украинцы снова смогут пользоваться безвізом.

Открытие границ: последние новости

С 1 марта 2021 года украинцы могут путешествовать в карибское островное государство Гренаду, заморские территории Нидерландов, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

С 1 марта также разрешены поездки в Грузию.

С 13 июня границы открыла Германия.

Подробнее о странах, в которые могут полететь украинцы читайте здесь.