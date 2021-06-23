В 2020 более 8500 детей использовали в военных конфликтах, – ООН

Более 8500 детей в 2020 году использовали в качестве солдат в военных конфликтах по всему миру. Об этом заявил глава ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, примерно 2700 из них погибли, а более 5700 – получили ранения. Такие цифры прозвучали во время ежегодного доклада генсека ООН в Совбезе.

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Детей массово используют в качестве солдат

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время ежегодного доклада в Совбезе ООН говорил среди прочего и о привлечении детей к участию в вооруженных конфликтах.

Из-за того они не только теряют доступ к помощи, образованию, медицине, но и погибают, травмируются, испытывают сексуальные надругательства.

Забирают детей в военные отряды путем похищения или вербовки. В 2020 году таких насчитали 8521. Из них ранения получили 5748 детей, еще 2674 – погибли.

статистика ООН также свидетельствует, что в 21 конфликте совершено нарушение прав против 19 тысяч 379 детей. В 2020 больше всего таких фактов зафиксировали в Сомали, ДР Конго, Афганистане, Сирии и Йемене.

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