Украинцы могут получить "тысячу Зеленского" еще в 2021 году: что нужно сделать
Источник:24 канал
Денис Шмыгаль заявил, что программа, по которой дважды вакцинированные граждане смогут получить "тысячу Зеленского", будет реализовываться с 19 декабря 2021 года. С его слов, деньги можно будет получить через приложение "Дия".
Премьер-министр отметил, что уже на следующей неделе Минцифры запустит бета-тест услугу. Об этом он сообщил во время заседания правительства, состоявшегося в четверг, 9 декабря.
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Для получения услуги украинцы смогут получить соответствующие виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат – это карта е-поддержка, – сказал Денис Шмыгаль.
По словам премьер-министра, оформление карты бесплатно и без какой-либо платы за обслуживание.
На что можно потратить деньги
Глава правительства подчеркнул, что потратить тысячу гривен можно в категории бизнеса, наиболее пострадавшего от карантинных ограничений, а именно:
- креативная отрасль;
- транспортная отрасль;
- спортивная отрасль.
"Тысяча Зеленского": что известно
- Владимир Зеленский объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – то есть, через приложение "Дия".
- По словам президента, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. В то же время можно будет купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа или железнодорожные перевозки.
- Программа стартует 19 декабря, на нее будет выделено около 3 миллиардов гривен. Так, государство обеспечит возможность получить деньги всем вакцинированным против коронавируса.