В 2021 году украинцы чаще женились и разводились

В Украине в 2021 году поженились 214 587 влюбленных пар. Это аж на 46 тысяч больше, чем в 2020 году.

Разводов в Украине было 214 012. Это также больше, чем в 2020 году. Однако несущественно – на 657.

Интересно Мохамед стало самым популярным мужским именем в столице ЕС, на третьем месте – Мохаммед

В каких регионах чаще всего женились

В Киеве за год поженились 25 301 пар;

Днепропетровской области – 18 77;

Одесской области – 15 910;

Харьковской области – 15458;

Львовской области – 13706.

Сколько родилось украинцев

Всего в Украине за год родилось 273 772 маленьких граждан. Больше всего:

в Киеве – 29 768 детей;

Днепропетровской области – 19 687;

Львовской области – 19 548;

Одесской области – 19 437;

Харьковской области – 15 581.

Кстати, 15 861 украинец менял имя или отчество, это аж 3 433 больше, чем в прошлом году. Больше всего имя меняли жители Киева, Днепропетровщины, Буковины, Харьковщины и Одесской области.