В 2021 году украинцы чаще женились и разводились
15 января 2022 , 15:12Читати новину українською
Источник:Министерство юстиции
В Украине в 2021 году поженились 214 587 влюбленных пар. Это аж на 46 тысяч больше, чем в 2020 году.
Разводов в Украине было 214 012. Это также больше, чем в 2020 году. Однако несущественно – на 657.
Интересно Мохамед стало самым популярным мужским именем в столице ЕС, на третьем месте – Мохаммед
В каких регионах чаще всего женились
- В Киеве за год поженились 25 301 пар;
- Днепропетровской области – 18 77;
- Одесской области – 15 910;
- Харьковской области – 15458;
- Львовской области – 13706.
Сколько родилось украинцев
Всего в Украине за год родилось 273 772 маленьких граждан. Больше всего:
- в Киеве – 29 768 детей;
- Днепропетровской области – 19 687;
- Львовской области – 19 548;
- Одесской области – 19 437;
- Харьковской области – 15 581.
Кстати, 15 861 украинец менял имя или отчество, это аж 3 433 больше, чем в прошлом году. Больше всего имя меняли жители Киева, Днепропетровщины, Буковины, Харьковщины и Одесской области.Интересно! Посол Украины Евгений Перебийнис рассказал, что в Чехии за 2021 год родилось 1258 украинцев. Из них 614 – девочки и 644 – мальчики. Такое количество на 1094 детей меньше ,чем в 2020 году. Кстати, самыми популярными именами были Давид, Даниэль, Марк, Доминик, София, Эмилия, Анна и Злата.