Об этом 24 каналу сообщил глава "Союза украинского крестьянства" Иван Томич. Он отметил, что многое зависит от роста цен, в частности на горюче-смазочные материалы.

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Хватит ли украинцам пшеницы

По его словам, сейчас на украинских складах есть более 20 миллионов тонн зерна. Кроме того, этой весной аграрии засеяли достаточно пшеницы, поэтому урожай этого года уже "на пороге".

Почти невозможно, чтобы у Украины не было достаточного количества продовольственной пшеницы для наших граждан. Что касается мира, то 2023 год может быть очень жестоким по сравнению с 2022 годом,

– заявил он.

Для мира ситуация изменится

Как пояснил Томич, в случае если ситуация с ценами для производителя на зерновые и горюче-смазочные материалы, которые сейчас в дефиците, будет осложняться, то это может серьезно ударить по количеству и качеству засеянных площадей. В частности, уже этой осенью.

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"Следовательно, есть вероятность, что для мира ситуация будет кардинально иной в 2023 году", – отметил Томич.

Насколько подорожает хлеб

Как отметил Томич, он вместе со специалистами производил расчеты, на сколько может подорожать хлеб в следующем году. При анализе отталкивались от изменений в плане ценовой политики, особенно на горюче-смазочные материалы.

Не хотелось бы называть примерные цифры, на сколько может подорожать хлеб. По данным анализа, цена в 2023 может отличаться не процентами, а в разы. Однако надеюсь, что этого не будет,

– добавил Томич.

Томич рассказал об угрозах миру из-за нехватки зерна: смотрите видео



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