Про це 24 каналу повідомив голова "Союзу українського селянства" Іван Томич. Він зазначив, що багато залежить від росту цін, зокрема на паливо-мастильні матеріали.

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Чи вистачить українцям пшениці

За його словами, зараз на українських складах є більше ніж 20 мільйонів тонн зерна. Крім того, цієї весни аграрії засіяли достатньо пшениці, тож цьогорічний врожай вже "на порозі".

Майже неможливо, щоб Україна не мала достатньої кількості продовольчої пшениці для наших громадян. Щодо світу, то 2023 рік може бути дуже жорстоким у порівнянні з 2022 роком,

– заявив він.

Для світу ситуація зміниться

Як пояснив Томич, у разі, якщо ситуація з цінами для виробника на зернові та паливо-мастильні матеріали, які зараз у дефіциті, буде ускладнюватись, то це може серйозно вдарити по кількості та якості засіяних площ. Зокрема вже цієї осені.

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"Відтак, є ймовірність, що для світу ситуація буде кардинально іншою у 2023 році", – зауважив Томич.

Наскільки подорожчає хліб

Як зазначив Томич, він разом з фахівцями проводив розрахунки, на скільки може подорожчати хліб у наступному році. Під час аналізу відштовхувались від змін у плані цінової політики, особливо на паливо-мастильні матеріали.

Не хотілося б називати приблизні цифри, на скільки може подорожчати хліб. За даними аналізу, ціна у 2023 році може відрізнятись не відсотками, а в рази. Однак, сподіваюсь, що цього не буде,

– додав Томич.

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