В следующем году нас ждут "невероятные истории" из Беларуси

Конец 2024 года может стать периодом начала публичных консультаций о рамках украинско-российских переговоров с участием других стран. На этом фоне для Лукашенко политическая ситуация складывается не очень. Есть понимание потребности транзита, но есть желание идти на следующий срок. При этом нет согласия на "еще 5 лет недержания посиневшими руками власти" ни от Москвы, ни от Пекина.

Лукашенко надо улучшить отношения с ЕС

Для Москвы вопросы Беларуси и самопровозглашенного президента Александра Лукашенко могут стать или элементом для создания видимости политического успеха в случае масштабных уступок Украине в мирном процессе, или (если удастся "выкрутить руки Украине") фактором, на который не стоит обращать внимание. То есть попытаться если не присоединить, то существенно усилить свое влияние до прямого кураторства внутренних процессов.

Читайте также Что не так с западными планами об окончании войны в Украине

Для Пекина Беларусь как субъект важна, но с Лукашенко сложнее. С одной стороны, у политика хорошие отношения с Си Цзиньпином, с другой – ряд задач "домашней работы" не выполнен до сих пор. В Поднебесной теоретически могут согласиться на вариант выборов, но при условии дальнейшей трансформации системы. Причем не только в сфере экономики, но и политики.

Проще говоря, Китаю необходимо, чтобы официальный Минск продемонстрировал способность выхода из спирали эскалации с соседями. Если при этом будет продемонстрировано желание дистанцироваться от Кремля – будет только плюс.

Но, кроме вопросов соучастия в войне, в Беларуси продолжается политический кризис. Да, он не имеет характера 2020 года, но фрагментация общества сохраняется. Электоральное ядро Лукашенко сократилось примерно до 25% среди городского населения (что дает диапазон 25 – 35% для оценки в целом по стране).

С учетом фактора 2022 года простых выходов для официального Минска мало. То есть "перевернуть страницу" просто после символического жеста не получается. Однако это можно организовать, тем более, что эмигрантские центры оппозиции все больше теряют возможность влияния на процессы внутри страны. В ряде государств ЕС видят это, задумываясь над тем, как трансформировать политику на белорусском направлении.

"Перевернуть страницу" просто так не может и Лукашенко. Для автократа важно на внутреннем поле демонстрировать свою силу, а резкий разворот грозит потерей лояльности части окружения. Второй аспект – его личная травма от 2020 года. Лукашенко хочет видеть и сам себе доказать, что "люди его любят".

Нужен символический акт. Выборы 2025 года могут стать таковыми. Где-то или сам Лукашенко (после нарисованных ему 99,9%, но без протестов на улицах) с "позиции победителя" заявляет о необходимости дружить с соседями. Или, еще лучше для стран ЕС, – его замена говорит о новой политике.

Важно В следующие 2 месяца обстрелов будет больше

Но до 2025 года необходимо решить несколько задач:

обеспечить базу – то есть начать сдвиги в отношениях с ЕС;

продемонстрировать готовность к трансформации политики (здесь как для ЕС, так и для КНР);

заручиться поддержкой сильного партнера как балансира влияния Москвы (ну тут явно Пекинский трек);

углубить раскол внутри белорусского общества. Прежде всего по линии "оппоненты Лукашенко внутри страны – эмиграционные оппозиционные группы". Этот раскол уже существует и он силен. Но его можно углубить демонстрацией "неэффективности" работы новой белорусской оппозиции вместе с процессами внутри страны.

Лукашенко готов к торгам

С учетом сказанного выше, мы уже наблюдаем следующее.

1. С июня 2024 года происходит рокировка управленцев (от области до правительства) с постепенным уменьшением влияния "людей в погонах"

2. Указы о помиловании политических заключенных, которые рискуют стать регулярными. Понемногу, но 20 – 30 человек раз или дважды в месяц. Список освобожденных может обсуждаться с дипломатами стран ЕС, но не с вильнюсским или варшавским центрами новой оппозиции.

3. Резкое (более чем вдвое по сравнению с весенними данными) снижение количества попыток пересечения белорусско-польской границы нелегальными мигрантами.

4. Более 11 китайских делегаций (на уровне министерства и выше) в Беларуси с 15 июня до конца августа.

5. Анонсирована конференция по "борьбе с нелегальной миграцией", на которую будут приглашены руководители МИД ряда европейских государств. То есть Лукашенко попытается договориться об удобном для всех варианте выхода из миграционного кризиса.

Интересно Что нужно знать перед перезагрузкой правительства

И наконец шоу на украинском направлении. Для России есть заявления о переброске почти всей армии к границе. Украинские пограничники заявляют, что кардинального количественного и качественного изменения ситуации не происходит.

А в последние дни – начало процесса сбивания "Шахедов", залетающих на белорусскую территорию. Пока без резких заявлений Лукашенко по этому поводу. Но процесс имеет демонстративный характер, особенно на фоне нежелания Польши и Румынии сбивать БПЛА, которые к ним залетают.

Лукашенко демонстрирует готовность к торгам. Этот торг он желает начать как можно раньше, чтобы зимой 2025 года можно было уже демонстрировать следующий этап трансформации политики. Ему важно обеспечить себе устойчивость к замораживанию (или прекращению) войны в Украине. Это вопрос и его будущего, в частности в случае транзита власти.

Так что, мы станем свидетелями еще не одной интересной истории на белорусском направлении. Вплоть до невероятной – создания "оппозиционной партии" внутри Беларуси. Не сегодня, но чуть позже – в 2025 году.