В Пентагоне оценили контрнаступление ВСУ, свежие потери врага на Юге: основное за 203 день войны

Украинское противостояние агрессору продолжается на многих фронтах: военном, дипломатическом информационном. Каждый из нас приближает победу Украины.

О ключевых событиях 203 дня российско-украинской войны – читайте в материале 24 канала.

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05:14 Стало известно, что в боях в Донецкой области погибла первая контрактница ВСУ "Симба". Ольга Симонова еще в 2014 году отказалась от гражданства россии. И с того времени сражалась за Украину, защищая ее от врага.

В то же время Центр стратегических коммуникаций поделился сведениями о "ленд-лизе из россии". В ведомстве рассказали, сколько техники врага удалось заполучить нашим военным во время контрнаступления. Речь идет о:

Беспилотники – 5;

Грузовики, транспортные средства и внедорожники – 41;

Боевые бронированные машины – 15;

Самоходная артиллерия – 11;

БТР – 8;

Командные пункты и пункты связи – 6;

Инженерные транспортные средства и оборудование – 7;

РСЗО – 5;

Зенитно-ракетные системы – 1;

Буксированная артиллерия – 5;

Зенитные пушки – 4;

Самоходные противотанковые ракетные комплексы – 2.

03:33 Советник Офиса Президента Алексей Арестович назвал единственное место на фронте, где враг пытается хоть как-то наступать. Речь идет о районе Бахмута. Там российские военные сосредоточили большие ресурсы и пытаются давить. А все потому, что им нужен хоть какой-то оперативный успех.

03:19 Также в ОК "Юг" рассказали о потерях, понесенных оккупантами в регионе за прошедшие сутки. Нашим военным удалось уничтожить:

125 оккупантов;

5 танков;

9 других бронированных машин;

3 гаубицы "Мста-Б";

2 самоходных артустановки "Гвоздика";

2 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";

командно-штабную машину;

станцию радиоэлектронной борьбы;

бомбардировщик Су-24М;

вертолет Ми-8;

4 склада с боеприпасами в разных населенных пунктах Херсонского района.

02:42 В Пентагоне оценили скорость украинского контрнаступления. Спикер Пэт Райдер отметил, что в США не удивлены достижениями украинской армии. В то же время он подчеркнул, что поражены все же именно россияне. Об этом свидетельствуют поступающие от граждан страны-агрессора сообщения.

01:28 Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в регионе. Она отметила, что коллаборанты бегут быстрее, чем оккупанты. И в этом нет ничего удивительного, ведь первых ожидает уголовное преследование за сотрудничество с захватчиками.