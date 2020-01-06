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      20 автомобилей столкнулись в масштабном ДТП в Словакии, пострадали украинцы: фото

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      ДТП возле Попрада / Фейсбук спасательной службы Словакии

      Вблизи словацкого города Попрад на трассе D1 в тяжелых погодных условиях из-за метели 20 автомобилей попали в аварию. В СМИ пишут, что в ДТП попал автобус с украинцами, известно о 5 пострадавших.

      Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львов и попал в ДТП в словацких Татрах. Об этом пишет местное издание HNonline и группа в фейсбуке "Специальный контроль".

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      На автодороге D1 возле словацкого города Попрад столкнулись 17 легковых автомобилей, 2 микроавтобуса и 1 пассажирский автобус. Правоохранители говорят, что на момент аварии в транспортных средствах находились 41 человек.

      Смотрите фото с места аварии (фейсбук Спасательной службы Словакии):

       

       

      В результате аварии пострадали 10 человек, среди которых 5 – украинцы. Других деталей пока не сообщали.

      Ситуация на дорогах в некоторых регионах Словакии сейчас очень сложная из-за снегопадов и сильного ветра. Спасатели просят водителей быть крайне осторожными.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Постраждалі Словакия Аварии и ДТП
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