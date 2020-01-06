20 автомобілів зіткнулися у масштабній ДТП у Словаччині, постраждали українці: фото

Поблизу словацького міста Попрад на трасі D1 у важких погодних умовах через хуртовину 20 автомобілів потрапили в аварію. У ЗМІ пишуть, що в ДТП потрапив автобус з українцями, відомо про 5 постраждалих.

Мікроавтобус з українцями прямував із Праги до Львова та потрапив у ДТП у словацьких Татрах. Про це пише місцеве видання HNonline та група у фейсбуці "Спеціальний контроль".

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На автодорозі D1 біля словацького міста Попрад зіткнулися 17 легкових автомобілів, 2 мікроавтобуси та 1 пасажирський автобус. Правоохоронці кажуть, що на момент аварії в транспортних засобах перебували 41 людина.

Дивіться фото з місця аварії (фейсбук Рятувальної служби Словаччини):

Внаслідок аварії постраждали 10 людей, серед яких 5 – українці. Інших деталей наразі не повідомляли.

Ситуація на дорогах у деяких регіонах Словаччини зараз дуже складна через снігопади й сильний вітер. Рятувальники просять водіїв бути вкрай обережними.

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