20 автомобілів зіткнулися у масштабній ДТП у Словаччині, постраждали українці: фото
Поблизу словацького міста Попрад на трасі D1 у важких погодних умовах через хуртовину 20 автомобілів потрапили в аварію. У ЗМІ пишуть, що в ДТП потрапив автобус з українцями, відомо про 5 постраждалих.
Мікроавтобус з українцями прямував із Праги до Львова та потрапив у ДТП у словацьких Татрах. Про це пише місцеве видання HNonline та група у фейсбуці "Спеціальний контроль".
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На автодорозі D1 біля словацького міста Попрад зіткнулися 17 легкових автомобілів, 2 мікроавтобуси та 1 пасажирський автобус. Правоохоронці кажуть, що на момент аварії в транспортних засобах перебували 41 людина.
Дивіться фото з місця аварії (фейсбук Рятувальної служби Словаччини):
Внаслідок аварії постраждали 10 людей, серед яких 5 – українці. Інших деталей наразі не повідомляли.
Ситуація на дорогах у деяких регіонах Словаччини зараз дуже складна через снігопади й сильний вітер. Рятувальники просять водіїв бути вкрай обережними.
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