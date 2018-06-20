20 июня Верховная Рада рассмотрит законопроект о нацбезопасности

В среду, 20 июня, депутаты Верховной Рады должны рассмотреть законопроект о национальной безопасности. Вероятно, что этот документ будет единственным важным, который стоит сегодня на повестке дня в парламенте.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 Канала.

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Сегодня у депутатов традиционно день ратификации, но уже во второй половине дня, где-то в 12:30 часов, они должны начать рассматривать законопроект о национальной безопасности Украины. Напомним, что это уже второе чтение. До этого времени депутаты подали 427 поправок, комитет их уже обработал и интересно, что немного переделал президентский законопроект.

Все эти поправки – это традиционная процедура, когда почти за каждое исправление депутаты голосуют, выступают и поддерживают или не поддерживают.

Законопроект о национальной безопасности должен приблизить Украину и украинскую армию к стандартам НАТО. Однако некоторые депутаты говорили о том, что президент хочет узурпировать эту власть и лишить парламент гражданского контроля, но вчера в профильном комитете законопроект уже поддержали и рекомендовали голосовать, и отметили, что никаких угроз узурпации нет.