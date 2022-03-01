21, 20, 19 – не обратный отсчет, а возраст оккупантов: СБУ показала "пушечное мясо" Путина
В Службе безопасности Украины показали видео, демонстрирующее всю низость Кремля. На записи пленные оккупанты говорят свой возраст. Путин посылает гибнуть в Украине только перепуганных детей.
На записи некоторые из них даже признали, что их использовали как пушечное мясо. Поэтому попадание в плен украинской армии – лучшее, что могло с ними случиться.
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Все говорят, что не хотели воевать
Все пленные наших защитников являются уроженцами разных регионов страны-оккупанта. Они всегда говорят, что "не хотели воевать" или "ехали на учебу".
А вот убийства воинов Украины и мирных жителей эти солдаты всегда объясняют приказами своих командиров. То, насколько легко они начинают "каяться", не вызывает никакого сострадания. Скорее всего, демонстрирует уровень деморализации, который распространяется в рядах кремлевской орды.
Мы призываем распространить видео среди своих знакомых и близких в России. Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной – будет наказан, – подчеркнули в СБУ.
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Полный текст сообщения СБУ:
22, 21, 20, 19...
Это не обратный отсчет, это средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену.
Сами себя они называют "пушечным мясом" и клянутся, что не хотели воевать.
Они приветствуют родителей и призывают: "Не отпускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина!”
Служба безопасности Украины призывает распространить видео среди своих знакомых и близких в РФ.
Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной, будет наказан. И попасть в плен – это еще лучший сценарий для российских оккупантов…
Вместе победим!