Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Какие ограничения будут действовать в городе?

21 августа в Киеве будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.

В День траура в Киеве запретят проведение любых развлекательных мероприятий.

Напомним, последствия российской атаки в столице зафиксировали как минимум в 12 местах в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, промышленные и складские объекты, по нескольким адресам возникли масштабные пожары. Число жертв в Киеве в течение дня уточнялось: по последним данным, погибли 12 человек.

В Соломенском районе в результате попадания и падения обломков частично разрушены верхние этажи девятиэтажного жилого дома. Пожар охватил 7–9 этажи, а в другом многоэтажном здании повреждены конструкции и выбиты окна. Также пострадали здания школы и детской больницы.

В Святошинском районе зафиксировали попадание на территории промышленного объекта. Там загорелись складские здания, площадь пожаров на отдельных участках достигала 500, 1000 и еще 500 квадратных метров. Спасатели также проводили деблокировку людей из-под завалов.

В Дарницком районе попадание произошло на территории нежилого объекта. В результате атаки загорелись складские помещения и автомобили на площади около 1000 квадратных метров; одного человека спасатели спасли и передали медикам.

Спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на местах попаданий, расчищать завалы, ликвидировать пожары и оказывать помощь пострадавшим.