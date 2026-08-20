Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко.

Які обмеження діятимуть у місті?

21 серпня у Києві будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

У День жалоби в Києві заборонять проведення будь-яких розважальних заходів.

Нагадаємо, наслідки російської атаки у столиці зафіксували щонайменше на 12 локаціях у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Пошкоджені житлові будинки, медичний та освітній заклади, промислові й складські об'єкти, на кількох адресах виникли масштабні пожежі. Кількість жертв у Києві протягом дня уточнювалася: за останніми даними загинули 12 людей.

У Солом'янському районі внаслідок влучання та падіння уламків частково зруйновані верхні поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку. Пожежа охопила 7 – 9 поверхи, а в іншій багатоповерхівці пошкоджені конструкції та вибиті вікна. Також постраждали будівлі школи та дитячої лікарні.

У Святошинському районі зафіксували влучання на території промислового об'єкта. Там загорілися складські будівлі, площа пожеж на окремих локаціях сягала 500, 1000 та ще 500 квадратних метрів. Рятувальники також проводили деблокування людей із-під завалів.

У Дарницькому районі влучання сталося на території нежитлового об'єкта. Внаслідок атаки спалахнули складські приміщення та автомобілі на площі близько 1000 квадратних метрів; одну людину рятувальники врятували та передали медикам.

Рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань, розбирати завали, ліквідовувати пожежі та допомагати постраждалим.