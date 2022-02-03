21 день без потерь, – Резников оценил режим тишины на Донбассе
По мнению Алексея Резникова, режим прекращения огня на Донбассе начинает работать. За 21 день среди рядов ООС не было потерь.
Интенсивность со стороны российских оккупантов в последнее время невысока. Об этом министр обороны заявил на брифинге, сообщает 24 канал.
Кстати На Донбассе за сутки зафиксировано почти 200 нарушений, – ОБСЕ
Перемирие работает
Так, украинская сторона фиксирует значительное уменьшение боевых потерь.
У нас уже 21 день не погиб ни один наш воин. Надеюсь, что эта тенденция сохранится,
– сказал Резников.
Несмотря на это, Россия продолжает поставлять боевикам оружие и горюче-смазочные материалы.
Кроме того, на оккупированных территориях сейчас происходит ротация. Украинская разведка сообщила об испуге и плохом психическом состоянии среди наемников. Дело в том, что они слушают российскую пропаганду о якобы будущем украинском нападении.
Какая сейчас ситуация на фронте
- За сутки 2 февраля на Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. Кроме того, 1 раз боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.
- Также 2 февраля оккупанты атаковали пункт въезда – выезда "Гнутово". К счастью, никто не пострадал.
- С начала 2022 года на Донбассе погибли четыре наших военных. Все – в начале января.
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