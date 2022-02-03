21 день без потерь, – Резников оценил режим тишины на Донбассе

3 февраля 2022 , 13:28
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По мнению Алексея Резникова, режим прекращения огня на Донбассе начинает работать. За 21 день среди рядов ООС не было потерь.

Интенсивность со стороны российских оккупантов в последнее время невысока. Об этом министр обороны заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

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Перемирие работает

Так, украинская сторона фиксирует значительное уменьшение боевых потерь.

У нас уже 21 день не погиб ни один наш воин. Надеюсь, что эта тенденция сохранится,
– сказал Резников.

Несмотря на это, Россия продолжает поставлять боевикам оружие и горюче-смазочные материалы.

Кроме того, на оккупированных территориях сейчас происходит ротация. Украинская разведка сообщила об испуге и плохом психическом состоянии среди наемников. Дело в том, что они слушают российскую пропаганду о якобы будущем украинском нападении.

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Автор: Ольга Музика