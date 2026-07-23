"Не должны пользоваться свободами ЕС": в Киеве отреагировали на новые санкции против России

Европейский Союз одобрил 21-й пакет санкций против России, который предусматривает новые ограничения в энергетической, финансовой и торговой сферах. В Украине уже приветствовали это решение и призвали ЕС продолжать усиливать давление на Кремль.

Об этом написали исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига и президент Украины Владимир Зеленский.

Что сказали украинские чиновники о новых санкциях ЕС против России?

Сибига приветствовал согласование нового пакета санкций. По его словам, особенно важным является начало официального введения запрета на въезд в ЕС для российских военных.

Те, кто воюет, способствует, оправдывает или извлекает выгоду из российской агрессии, не должны наслаждаться свободами, безопасностью и ценностями, которые они стремятся уничтожить,

– подчеркнул Сибига.

Глава украинской дипломатии также призвал европейских партнеров и в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию и перекрывать все возможные пути обхода уже введенных ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский также поблагодарил Европейский Союз и лидеров государств-членов за согласование 21-го пакета санкций. Он отметил, что новые ограничения содержат решительные меры по сокращению российских доходов, в частности учитывают ряд украинских предложений.

По словам главы государства, чрезвычайно важно сохранять единство европейских партнеров и продолжать санкционное давление на Россию. Зеленский также выразил надежду, что работа над 22-м пакетом санкций начнется в ближайшее время и принесет еще более эффективные ограничения, которые будут способствовать приближению мира и ослаблению способности России продолжать войну.

Напомним, 23 июля стало известно, что послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся 32 российских банков, криптовалютных компаний, судов "теневого флота" и предусматривают первые шаги к запрету на въезд российских военных в ЕС. Ранее принятие пакета блокировала Греция, однако сторонам удалось достичь компромисса.

Важно, что это крупнейший за последние четыре года пакет санкций против России. Новые ограничения охватывают 218 позиций. В Брюсселе уже заявили, что готовят следующий пакет санкций.