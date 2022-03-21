На 21 марта объявлено 8 "зеленых коридоров": направления

На сегодняшний день, 21 марта, объявили 8 гуманитарных коридоров. Обязательное условие их открытия – разминирование по всему маршруту.

Об этом рассказала омбудсменка Людмила Денисова.

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Перечень гуманитарных коридоров на 21 марта

Из города Бердянск в город Запорожье (Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). Автобусы для эвакуации, а также гуманитарная помощь для людей Мариуполя будут отправлены из города Запорожья в Бердянск. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя. Из города Мангуш Донецкой области в Запорожье (Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь для людей Мариуполя будут отправлены из города Запорожья в Мангуш. Из поселка Никольское Донецкой области в город Запорожье (Никильское – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). Автобусы и гуманитарная помощь отправлены из Запорожья в поселок Никольское. Из села Мелекино Донецкой области в Запорожье (Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). Автобусы и помощь отправлены из города Запорожья в поселок Мелекино. Из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев (Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев). Автобусы для эвакуации будут отправлены из поселка Белогородка. Из села Ворзель Киевской области в направлении поселка Белогородка (Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Шпитки – Петрушки – Белогородка). Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Белогородка). Из поселка Великая Дымерка Киевской области в город Бровары (Великая Дымерка – Богдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров.

К автобусам всех гуманитарных коридоров будут присоединяться люди в частных автомобилях.

Соглашена доставка трех гуманитарных грузов

Гуманитарный груз с продуктами и медикаментами для Лисичанска Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Бахмут). Также из города Бахмута будут направлены автобусы для эвакуации людей. Гуманитарный груз для Северодонецка Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут). Из Бахмута будут направлены автобусы для эвакуации людей. Гуманитарный груз для города Горское Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Горское – Бахмут). Также будут направлены автобусы для эвакуации людей.

Добавим, что все гуманитарные коридоры согласованы с оккупантами. Однако враг не всегда выполняет все требования и соблюдает правила. Поэтому, несмотря на подтверждение, не все коридоры могут сработать.

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