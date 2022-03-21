Про це розповіла омбудсменка Людмила Денісова.

До теми Жителів Луганщини 21 березня евакуюють поїздами

Перелік гуманітарних коридорів на 21 березня

З міста Бердянськ до міста Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Автобуси для евакуації, а також гуманітарна допомога для людей Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя до Бердянська. За маршрутом до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя. З міста Мангуш Донецької області до міста Запоріжжя (Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога для людей Маріуполя будуть відправлені з міста Запоріжжя до міста Мангуш. З селища Микільське Донецької області до міста Запоріжжя (Мікільське – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Автобуси та гуманітарна допомога відправлені з міста Запоріжжя до селища Микільське. Із села Мелекіне Донецької області до міста Запоріжжя (Мелекіно – Портівське – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Автобуси та допомога відправлені з міста Запоріжжя до селища Микільське. Із селища Козаровичі Київської області до міста Києва (Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ). Автобуси для евакуації будуть відправлені із селища Білогородка. Із села Ворзель Київської області у напрямку селища Білогородка (Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Шпитки – Петрушки – Білогородка). З міста Буча Київської області до селища Білогородка (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка). Із селища Велика Димерка Київської області до міста Бровари (Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

До автобусів усіх гуманітарних коридорів будуть приєднуватись люди на приватних автомобілях.

Погоджено доставку трьох гуманітарних вантажів

Гуманітарний вантаж із продуктами та медикаментами для міста Лисичанськ Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Бахмут). Також із міста Бахмут будуть направлені автобуси для евакуації людей. Гуманітарний вантаж для Сєверодонецька Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Сєверодонецьк – Лисичанськ – Бахмут). Із Бахмуту будуть направлені автобуси для евакуації людей. Гуманітарний вантаж для міста Гірське Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Гірське – Бахмут). Також будуть направлені автобуси для евакуації людей.

Додамо, що всі гуманітарні коридори погодили з окупантами. Однак ворог не завжди виконує всі вимоги та дотримується правил. Через це, попри підтвердження, не всі коридори можуть спрацювати.

До теми – Зеленський розповів про гуманітарні коридори 20 березня: дивіться відео