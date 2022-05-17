211 защитников через гуманитарный коридор эвакуировали из "Азовстали": их должны обменять

16 мая приступили к операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя. Впоследствии их обменяют и вернут домой.

Эвакуация военных из "Азовстали"

Так, 53 тяжелораненых военнослужащих удалось эвакуировать из "Азовстали", и доставить в медицинское учреждение в Новоазовске. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку. В дальнейшем они должны быть возвращены на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

В Генштабе подчеркнули, что остающиеся на территории "Азовстали" меры по спасению защитников продолжаются.

Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перекинуть группировку численностью в 17 батальонных тактических групп на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС,

– отметили в Гештабе ВСУ.

В ведомстве также добавили, что командирам подразделений, находящихся на металлургическом заводе "Азовсталь", было приказано сохранить жизнь личного состава защитников Мариуполя.

Маляр об эвакуации из "Азовстали"

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, совместными усилиями разных ведомств проводятся мероприятия по спасению защитников, которые до сих пор остаются на территории "Азовстали".

Она также подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя Украина получила критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.

Кроме того, по ее словам, все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме.

К сожалению, у нас нет возможности деблокировать Азовсталь военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя,

– подытожила Маляр.

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