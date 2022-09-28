Сфабрикованы "результаты референдумов" и обстрелы ЗАЭС: основное за 217 день войны

Украинские военные сдерживают российских оккупантов и с каждым днем приближают нашу победу. Враг пытается захватить Донбасс и удержать уже оккупированные территории. Но ВСУ дают отпор противнику.

Новый день приближает Украину к победе. О главных событиях 216 дня войны читайте в материале 24 канала.

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03:05 Ситуация на Юге – напряженная. Она достаточно динамично развивается, но контроль ВСУ преобладает над оккупантами. В то же время, россияне обстреливают украинские города ракетами и подтягивают резервы.

02:20 В Нью-Йорке состоялось созванное по требованию США и Албании заседание Совбеза ООН. На нем обсуждали псевдореферендумы на оккупированных территориях и ядерные угрозы.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло констатировала, что так называемые "референдумы" не были законными. ООН остается полностью преданной суверенитету Украины в ее пределах.

01:35 Президент Владимир Зеленский отметил, что от москвы прозвучали очередные лживые заявления по возобновлению нашего морского зернового экспорта.

Зеленский подчеркнул, что такими заявлениями россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Партнеров уже информируют об этом.

Президент отметил, что статистика экспорта – абсолютно прозрачная. Она доступна всем в международном сообществе. Более 5 миллионов тонн агропродукции отправили на экспорт из трех наших портов, 232 судна вышли.

01:05 Российские пропагандисты публикуют сфабрикованные "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Оккупанты не стесняются и рисуют чуть ли не стопроцентную "поддержку". Захватчики придумали, что на оккупированных территориях люди "поддержали" вхождение в состав россии.

00:09 Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, зафиксировали новые обстрелы атомной электростанции. Взрывы были возле учебно-тренировочного центра станции рядом с турбинными залами и возле канала, который переносит воду из резервуара на станцию.