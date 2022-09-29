Нанесет ли путин стратегический ядерный удар, потери врага: основное за 218 день войны

Украинские воины уже 218 дней сдерживают российских оккупантов, пытающихся захватить наши территории. ВСУ деоккупировали значительную часть территории и пытаются выбить врага.

Новый день приближает Украину к победе. О главных событиях 218 дня войны читайте в материале 24 канала.

К теме Россия запустила по меньшей мере 5 ракет по Запорожью и Днепропетровщине: почти все сбила ПВО

04:36 Директор ЦРУ Уильямс Бернс отметил, что личный состав – лишь одна из бед российской армии. Он отметил, что в случае успешной мобилизации 300 тысяч бойцов, толку из них будет немного. Ведь они не будут хорошо обучены, многие из них не обеспечат снаряжением, а также материально-технической поддержкой.

02:48 Секретарь СНБО Алексей Данилов высказал предположение о возможном ядерном ударе со стороны России. По его мнению, стратегическое ядерное оружие путин использовать не будет. В то же время он отметил, что использование тактического ядерного оружия может положить конец самой стране-агрессорке.

02:02 В ОК "Юг" сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ удалось нанести ряд точных ударов. Кроме того, наши военные подавили опорный пункт русских бойцов. Защитники Украины выполнили более 220 огневых задач. Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по:

4 районах скопления сил и средств врага в Волшебном, Олешках и Херсоне;

2 станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе;

по мосту в Новой Каховке.

Враг потерял:

18 оккупантов;

2 танка;

6 единиц другой бронированной и автомобильной техники.

01:25 Вблизи Антоновского моста, а также в Новой Каховке раздались взрывы. Также стало известно, что за Херсоном вспыхнул сильный пожар. Поступила информация, что Антоновский мост "хлопок" посетил вечером 28 сентября. Сам взрыв прогремел около 21:00.

00:41 Впоследствии в Воздушном командовании "Восток" сообщили, что по Запорожью и Днепропетровщине выпустили не менее 5 ракет. Обезвредить удалось четыре снаряда. Один из них – в Запорожской области, один в Криворожском районе Днепропетровской области, а также еще два в районе Синельниково.

00:02 Стали известны последствия вечернего удара по Кривому Рогу. Как отметил глава Днепропетровской ОВВ Валентин Резниченко, враг атаковал Криворожский район ракетами Х-59. Большинство из них удалось уничтожить силам ПВО. Один снаряд попал в предприятие по переработке зерновых. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.