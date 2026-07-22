В сети распространяются кадры из города. На них видно, что многие улицы оказались под водой.

Что известно о наводнении в Одессе?

Машины фактически плывут по улицам. Уровень воды – уже по колено. Она начинает затоплять дома.

На дорогах работают 30 единиц коммунальной техники – сотрудники расчищают водосточные колодцы. ️Кроме того, в части города отключилось электричество.

Одессу затопило после сильного ливня: смотрите видео

Улицы Одессы превратились в бурную реку: смотрите видео

Вода в Одессе уже по колено: смотрите видео

Одесса уходит под воду: смотрите видео

Течение уносит мусорный бак: смотрите видео

Автомобили превращаются в машины-амфибии: смотрите видео

С проезжих дорог в Одессе бьют гейзеры: смотрите видео

Вода начинает подтапливать дома: смотрите видео

Затопило рынок "Седьмой километр": смотрите видео

В связи с погодными условиями трамвайные маршруты №20, 21, 12, 13 временно не курсируют.

Трамвайный маршрут №5 курсирует по маршруту "Парк Шевченко – Автовокзал";

трамвайный маршрут №7 курсирует по маршруту Старосинная площадь – улица 28-й Бригады;

трамвайный маршрут №10 курсирует по маршруту площадь Тираспольская – площадь Старосинная;

трамвайный маршрут №15 курсирует по маршруту площадь Тираспольская – площадь Алексеевская;

Троллейбусный маршрут №10 временно курсирует до улицы Ришельевской.

По городу можно передвигаться только на лодках: смотрите видео

Обратите внимание! 20 – 21 июля в Одесской области прошли интенсивные дожди. Местами выпало до 74 % месячной нормы осадков.

Напомним, что 19 июля сильные ливни прошли в Тернополе и Хмельницком. В результате непогоды в городах произошли подтопления, местами вода проникла в дома и магазины.