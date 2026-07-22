У мережі поширюють кадри з міста. На них можна побачити, що багато вулиць пішли під воду.
Що відомо про затоплення в Одесі?
Машини фактично пливуть вулицями. Рівень води – вже по коліна. Вона починає затоплювати будинки.
На дорогах працюють 30 одиниць комунальної техніки – співробітники розчищають дощоприймачі. ️Крім того, в частині міста пропало світло.
Одесу затопило після сильного ливня: дивіться відеоНе пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Вулиці Одеси перетворилися на нестримну річку: дивіться відео
Води в Одесі вже по коліна: дивіться відео
Одеса йде під воду: дивіться відео
Течія уносить сміттєвий бак: дивіться відео
Автівки стають машинами-амфібіями: дивіться відео
З проїжджих доріг в Одесі б'ють гейзери: дивіться відео
Вода починає підтоплювати будинки: дивіться відео
Затопило ринок "Сьомий кілометр": дивіться відео
У зв'язку з погодніми умовами трамвайні маршрути №20, 21, 12, 13 тимчасово не курсують.
- №5 трамвайний маршрут курсує Парк Шевченко – Автовокзал;
- №7 трамвайний маршрут курсує Старосінна площа – вулиця 28-ї Бригади;
- №10 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська – площа Старосінна;
- №15 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська – площа Олексіївська;
- Тролейбусний маршрут №10 тимчасово курсує до вулиці Рішельєвської.
У місті переміщатися можна лише на човнах: дивіться відео
Зверніть увагу! 20 – 21 липня Одещиною пройшли інтенсивні дощі. Подекуди випало до 74 % місячної норми опадів.
Нагадаємо, що 19 липня сильні зливи пройшли у Тернополі і Хмельницькому. Внаслідок негоди у містах були підтоплення, деінде вода дісталася до будинків та магазинів.