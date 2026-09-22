Об этом сообщили глава ОГА Олег Кипер и Одесская областная прокуратура.

Каковы последствия атаки

Как сообщают правоохранители и местные власти, вражеские реактивные беспилотники нанесли удар по гражданским объектам региона, что привело к разрушению складских помещений. В результате атаки там разразились масштабные пожары.

В результате обстрела погиб 23-летний мужчина. Ранения получили 20-летний и 39-летний мужчины. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое, он находится в медицинском учреждении.

Ликвидация последствий вражеской атаки происходила в условиях угрозы повторных атак. Спасателям приходилось приостанавливать тушение пожара и укрываться.

Последствия обстрела Одесской области / ГСЧС, Одесская областная прокуратура, Одесская ОГА

На местах происшествий продолжают работать правоохранители, которые фиксируют очередные военные преступления государства-агрессора против гражданского населения.

Напомним, россияне нанесли удар по Киеву. В результате атаки с использованием дронов пострадали люди, загорелись резервуары с топливом и был поврежден объект нежилой застройки.