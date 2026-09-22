Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об атаке?

Воздушную тревогу желтого уровня в столице и Киевской области объявили в 17:20. Она связана с угрозой реактивных беспилотников, которые враг запустил по региону.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о движении одного из таких БПЛА курсом на Киев. Около 17:27 в городе были слышны звуки взрывов. СМИ сообщили, что их было несколько.

В столице работают силы ПВО.Находитесь в безопасных местах!

– призвал Кличко.

Новая серия взрывов прогремела в столице около 17:52. Силы противовоздушной обороны продолжили работу по враждебным целям.

В настоящее время местные власти не сообщали о возможных последствиях российской атаки на столицу.

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Напомним, во время ночной атаки в Днепровском районе произошло попадание в жилую 5-этажку. В результате прилета загорелось подвальное помещение и поврежден фасад. Пять человек пострадали. Последствия фиксировались и в других районах столицы.