Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу жовтого рівня у столиці та на Київщині оголосили о 17:20. Вона пов'язана із загрозою реактивних безпілотників, які ворог запустив по регіону.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух одного з таких БпЛА курсом на Київ. Близько 17:27 у місті було чутно звуки вибухів. ЗМІ повідомили, що їх було декілька.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!

– закликав Кличко.

Нова серія вибухів прогриміла у столиці близько 17:52. Сили протиповітряної оборони продовжили працювати по ворожих цілях.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки російської атаки на столицю.

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Нагадаємо, під час нічної атаки у Дніпровському районі сталось влучання у житлову 5-поверхівку. Внаслідок прильоту загорілось підвальне приміщення та пошкоджено фасад. П'ятеро людей постраждали. Наслідки фіксували й в інших районах столиці.