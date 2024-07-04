В целом агрессор выпустил 22 ударных БПЛА. О результатах работы защитников неба рассказал генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Сколько "Шахедов" сбили ночью
В ночь на 4 июля враг атаковал 22 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных сил ВС Украины сбит 21 "Шахед",
– заявил командующий Воздушных сил ВСУ.
Генерал-лейтенант Николай Олещук уточнил, что российские дроны сбили в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.
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Ночью 4 июля сбили почти все, кроме одного, "Шахеды" / Инфографика из телеграма Командующего Воздушных сил