Загалом агресор випустив 22 ударні БпЛА. Про результати роботи оборонців неба розповів генерал-лейтенант Микола Олещук.
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Скільки "Шахедів" збили вночі
У ніч на 4 липня ворог атакував 22 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.
У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил ЗС України збито 21 "Шахед",
– заявив командувач Повітряних сил ЗСУ.
Генерал-лейтенант Микола Олещук уточнив, що російські дрони збили в межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
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Вночі 4 липня збили майже всі "Шахеди" / Інфографіка з телеграму Командувача Повітряних сил