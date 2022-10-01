Помощь от США, обстрелы Николаева и Одесской области: основное за 220 день войны

Украинские воины уже 220 дней сдерживают атаку российских оккупантов. Наши бойцы отбивают штурмы врага и освобождают свои территории.

О главных событиях 220 дня войны читайте в материале 24 канала. Здесь собрано все, что вам нужно знать за 1 октября.

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06:20 В ОК "Юг" заявили, что во время тревоги россияне запустили 2 ракеты, предположительно "Искандер", по объекту инфраструктуры в Одесской области. Повреждения получила электроподстанция, в частном гараже вспыхнул пожар. Прошло без пострадавших.

04:25 Жители Николаева и Одесской области сообщили о звуках взрывов во время воздушной тревоги. Власти Одесской области заявили, что ситуация под контролем. В то же время новости из Николаева стали не такими утешительными – попадание в жилой дом.

03:11 В Пентагоне заявили, что дроны иранского производства не дали России никакого преимущества на войне. Напротив, эта авиация имеет "многочисленные неудачи".

02:32 В ОК "Юг" отчитались о ситуации на фронте:

украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач по врагу;

в результате оккупанты потеряли 10 бойцов, тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", РСЗО "Град", 2 "Мста-С", 3 танка и 2 боевые машины пехоты;

над Херсонщиной воздушные силы сбили вражеский вертолет Ка-52;

на оккупированных территориях Украины участились случаи незаконной мобилизации граждан.

01:43 В США прокомментировали заявку Украины на вступление в НАТО. В Белом доме считают, что Киев следует поддерживать "на месте", а процесс вступления в Альянс начать в другое время.

01:01 Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи более чем на 12 миллиардов долларов. Лишь утром этот законопроект поддержал Сенат.

00:08 Главный разведчик Кирилл Буданов спрогнозировал ход войны. По его словам, зимой ситуация на фронте ощутимо стихнет. ВСУ могут выйти на границы Украины, которые были в 1991 году уже весной. В общем, война будет продолжаться уже не долго.

00:02 Россия снова наложила вето на резолюцию ООН. В этот раз документ касался осуждения псевдореферендумов, которые Кремль провел на временно оккупированных территориях Украины.

00:01 В сети опубликовали фото 2 детей, погибших от ракетного удара по Днепру. После попадания смертоносного снаряда в дом погибли мать, бабушка, а также мальчик и девочка. Их папа – военный Станислав Патлань – обороняет Украину.



Россияне убили Ивана и Василису / Фото из фейсбука Юлии Гришиной