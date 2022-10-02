Дрон-камикадзе атаковал Кривой Рог, ВСУ совершили 550 ударов на Юге: основное за 221 день войны

В Украине продолжается 221-й день полномасштабной войны с Россией. Украинские воины мужественно защищают и освобождают свою землю.

О главных событиях 221 дня войны читайте в материале 24 канала. Здесь собрано все, что вам нужно знать за 2 октября.

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06:25 Украинская авиация нанесла 9 ударов по захватчикам. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 550 огневых задач. Попали в логистические центры врага, а также районы скопления как живой силы, так и техники. Так что оккупанты понесли такие потери:

64 российских захватчиков;

склад с боеприпасами;

2 самоходные гаубицы "Мста-С";

2 противотанковых ракетных комплекса;

16 танков;

11 единиц автобронетехники.

Кроме того, удалось затрофеить один БТР российских захватчиков.

05:30 Венгрия и Сербия могут остаться без газа. Также в Россию не будут экспортироваться оборудование и материалы, находящиеся в санкционных списках ЕС.

02:19 Франция может передать Украине в 12 САУ Caesar. Их возьмут из заказа, который предназначался для Дании. По данным СМИ, Франция, Украина и Дания обсуждают этот вопрос. Для трех стран соответствующее решение является предметом принципиальной политической договоренности.

01:51 Александр Вилкул – глава военной администрации Кривого Рога сообщил, что Кривой Рог атаковал дрон-камикадзе. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры в одном из центральных районов. В настоящее время идет ликвидация последствий удара.

00:53 Во многих областях Украины объявили о воздушной тревоге. Отбои начались около 01:00. Во время воздушной тревоги взрывы слышали в Кривом Роге и Херсоне (00:20).

00:01 Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал видео заместителя начальника Нацполиции Александра Фацевича, которое тот запечатлел возле приемной Пушилина в центре Лимана.

ВСУ хотели к нему наведаться, однако главарь боевиков оттуда предусмотрительно скрылся.