Угроза массовых ракетных ударов, 347 успешных задач ВСУ на Юге: основное за 226 день войны

Сегодня начался 226-й день полномасштабной войны России против Украины. Пока ВСУ идут в наступление, российские захватчики продолжают терроризировать мирное население.

Что происходит сегодня, 7 октября, на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 канала .

К теме Ракетный обстрел Запорожья, утренняя атака Хмельницкой области: главное за 225 день войны

06:00 На Юге Украины наша авиация нанесла 7 ударов по врагу, а ракетные войска – 347. Потери врага составляют:

105 военных;

8 танков;

18 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";

самоходная пушка "Пион";

пушка-гаубица 152-го калибра;

4 миномета;

15 единиц автобронетехники;

3 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах;

6 единиц техники.

05:40 В Черном море находятся 12 кораблей вражеского флота. Готовы к применению ракетных ударов по Украине 3 надводных и 2 подводных носителя "Калибров". В частности, Украине угрожают 32 ракеты.

В ОК "Юг" предупредили, что сегодня враг может устроить массовые атаки по нашей стране по случаю 70-летия российского президента Владимира Путина.

02:54 Европарламент одобрил резолюцию с призывом ко всем странам увеличить военную помощь Украине. Также планируется начать работу над новым санкционным пакетом, чтобы отключить от международной платежной системы SWIFT "Газпромбанк", "Альфабанк", "Россбанк", "Тинкькоффбанк" и другие российские финучреждения.

00:29 В Эстонии заявили, что "исчезновение" украинских беженцев на границе в России не может быть случайностью. Вероятно, государство-агрессор готовит какие-то провокации. Эстония осудила государство-агрессора за то, что оно не пропускает беженцев через границу, а использует их в гибридных целях.

00:15 Министр обороны Алексей Резников оценил угрозу ядерного удара по Украине. Он отметил, что ядерный потенциал России завершился еще в 1977 году. Испытывали ее в последний раз в 1990-х годах.