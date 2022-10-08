Прилеты по центру Харькова и взрывы в оккупированном Иловайске: основное за 227 день войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 227 дней. Новости с фронта радуют – наши военные активно продвигаются и освобождают украинские земли.

О главных новостях на фронте и международной арене читайте в материале 24 канала . Мы собрали все самое важное.

Братская могила в Лимане, добровольный военный учет для женщин: основное за 226 день войны

03:20 На Юге Украины наша авиация нанесла 15 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 360 задач. Потери оккупантов составляют:

110 военных,

6 танков,

8 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С",

РСЗО "Град",

2 пусковые установки ЗРК "С-300",

9 единиц автобронетехники,

минометный комплекс "Сани",

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".

В Черном море Россия держит наготове 4 ракетоносителя. Они оснащены 24 ракетами "Калибр".

00:59 Россия нанесла мощный ракетный удар по центру Харькова. В одном из лечебных заведений и нежилом помещении вспыхнул пожар. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.

00:52 Во временно оккупированном Иловайске Донецкой области прогремели взрывы. После этого возник мощный пожар. По словам местных жителей, он начался у железнодорожного вокзала.