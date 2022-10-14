Скрытая мобилизация в Беларуси, новые провокации россиян: хронология 233 дня войны

В Украине 14 октября уже идет 233-й день полномасштабной войны. Украинские защитники продолжают сопротивляться российским оккупантам.

Мы собрали подробную информацию об основных событиях, произошедших в течение дня. Больше – читайте в материале 24 канала.

Внимание Обстрел Николаева и Львовщины, атака Киевщины дронами-камикадзе: хронология 232 дня войны

04:38 Ситуация в медицинской сфере на временно оккупированных территориях критическая. В частности, из Мелитополя, по словам мэра города Ивана Федорова, уехало большинство врачей, а лекарств не хватает.

02:23 Александр Лукашенко, вероятно, проводит в Беларуси скрытую мобилизацию – под видом проверки военной годности.

Также сообщают, что Лукашенко провел ряд совещаний с силовиками и ввел режим контртеррористической операции.

02:16 Россияне в странах бывшего СССР стали регулярно обращаться в посольства Украины с предложением помочь устроить теракты – это очередная провокация россиян, практически все обращавшиеся в прошлом были представителями российских силовых структур и спецслужб.

01:35 Россия перебросила стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, к границе Норвегии. Страна-агрессор разместила их на российской авиабазе Оленья на Кольском полуострове, норвежские СМИ со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

Planet Labs зафиксировал один самолет Ту-160 (считается самым крупным бомбардировщиком в мире) на взлетной полосе авиабазы.



Российские самолеты на авиабазе / Фото Planet Labs

00:58 Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа у России. По ее словам, тогда это было выгоднее сжиженного природного газа. Более того, она назвала Россию надежным поставщиком энергоносителей.

00:14 Российские оккупанты снова атаковали Харьков и область. Захватчики снова повредили критическую инфраструктуру области, возможны временные обесточивания. По городу было по меньшей мере два прилета.