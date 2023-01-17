На фронт через всю Европу: как 24 бригада получила автомобиль из Британии с помощью Фонда 24 Канала

Украина объединила вокруг себя все цивилизованные страны мира, в том числе Великобританию. Там активно работают украинские волонтеры из British-Ukrainian Aid, которые передают важную помощь домой. Фонд 24 Канала помог волонтерам реализовать передачу авто для 24 бригады.

В Лондоне работает организация British-Ukrainian Aid, которая поддерживает людей, пострадавших от войны и гуманитарного кризиса в Украине. Также фонд, созданный украинцами, оказывает поддержку детям-сиротам, ВПЛ, пожилым людям и раненым.

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British-Ukrainian Aid полностью финансируется из добровольных взносов. Фонд собирает помощь Украине, в частности, генераторы, продукты, медикаменты, одежду для военных и гражданских.

В фонде British-Ukrainian Aid откликнулись на запрос 24 Канала о помощи 24 бригаде. Организация за свой счет приобрела автомобиль Ford Ranger для наших защитников, чтобы те могли спасать своих собратьев из ада войны.

История создания British-Ukrainian Aid

Руководитель фонда British-Ukrainian Aid Богдан Болотный рассказал, что организация начинала свою работу еще со времен Евромайдана в 2014 году.

Тогда Лондон был, пожалуй, единственным городом за пределами Украины, где местные активисты организовали круглосуточный пикет напротив резиденции премьер-министра,

– вспомнил Богдан в комментарии 24 Каналу.

По его словам, активисты давали толчок, чтобы британские политики предпринимали шаги, чтобы Революция Достоинства победила.

"Именно тогда возник вопрос, что нужно создать формальную структуру, юридически зарегистрированную благотворительную организацию, чтобы мы могли заниматься более широким спектром деятельности", – сказал волонтер.



Богдан Болотный / Фото из фейсбука волонтера

Со временем часть активистов продолжила волонтерить в British-Ukrainian Aid, в том числе и Богдан Болотный. После проверок и регистрации организация получила лицензию.

Мы вели разного рода проекты. В частности, во время АТО возили помощь в Мариуполь, Дружковку, в детские дома. Концентрировались на медицинской составляющей, помогали больницам и госпиталям медоборудованием, тренингами и т.д.

– рассказал Богдан.

Сейчас British-Ukrainian Aid осуществляет медицинский и гуманитарный аспекты. Организация помогает парамедикам для эвакуации раненых.

"Мы предоставили уже тысячи аптечек образца НАТО для украинских военных. Сейчас поставляем и эвакуационные авто. В начале полномасштабного вторжения я лично возил автомобили в Николаев и Днепр", – отметил волонтер.

Как организация передает помощь Украине

Богдан отмечает, что Украина и Британия синхронно работают по вопросам автомобилей. Причина в том, что автомобили в Британии с правым рулем, поэтому рынок достаточно ограничен.

16 января организация приобрела в Уэльсе еще три автомобиля и готовится отправить их в Украину. Только за праздники в British-Ukrainian Aid отчитались о покупке 30 авто.

Богдан Болотный сообщил, что за последние три месяца фонд купил 60 авто. Всего благодаря волонтерам в Украину уже отправилось около полутора сотен автомобилей.

Откуда волонтеры берут деньги

Богдан Болотный рассказал, что British-Ukrainian Aid имеет доноров отовсюду. В частности, организация известна в Британии.

Мы были топовой благотворительной организацией для помощи Украине на такой платформе, как JustGiving,

– сказал волонтер.

По его словам, в организации все волонтерят бесплатно, используя свое свободное время. Он предполагает, что, возможно, поэтому люди предпочитают British-Ukrainian Aid, чем, например, The British Red Cross.



QR-код организации British-Ukrainian Aid / Фото 24 Канала

Богдан подтвердил неравнодушие британцев. В частности, в организации есть британские волонтеры, которые заинтересовались помощью Украине, и даже перевозили автомобили через границу.

Всего в British-Ukrainian Aid активно работают около 7–10 человек – все украинцы, оказавшиеся в Британии по разным причинам. Кроме того, British-Ukrainian Aid сотрудничает с организацией London Euromaidan.

London Euromaidan – это неформальное движение волонтеров, которое положило начало протестам и пикетам. Именно туда британцы массово приносят помощь Украине. Впрочем, Богдан признает, что местные украинцы, вероятно, помогают немного больше.

Украинский волонтер преодолел 2 тысячи километров, чтобы помочь защитникам

Пикап из Лондона в Киев пригнал 66-летний украинский волонтер Игорь Стернийчук, который присоединился к British-Ukrainian Aid. Мужчина преодолел около 2 тысяч километров, чтобы помочь украинским защитникам.

Игорь оказался в Лондоне в апреле 2022 года, когда в Украине уже шла полномасштабная российская агрессия. В комментарии 24 Каналу он рассказал, что в Лондоне уже 15 лет проживает его дочь.



Игорь с Ford Ranger, который он пригнал в Украину / Фото 24 Канала

Оказавшись в Британии, Игорь не забыл об Украине, а начал вносить свой вклад в победу и защиту Украины.

Когда приехал в Лондон, начал интересоваться волонтерскими организациями. Именно в Украинском доме, где работают волонтеры, познакомился с организацией British-Ukrainian Aid,

– сказал Игорь.

Именно в апреле Игорь вышел на контакт с волонтерами, которые занимаются автомобилями для наших защитников.

Как автомобили из Британии оказываются в Украине

Сейчас автомобилями для Украины в British-Ukrainian Aid занимается Богдан Болотный, покупающий их на аукционе или непосредственно у владельца.

Бывало, покупали сразу десяток автомобилей. Сначала пользовались аукционом в Уэльсе, откуда перегоняли автомобили в Лондон,

– сказал он.

В столице Британии в автомобили еще и загружали гуманитарную помощь. В частности, это продукты, военная одежда, одежда для гражданских. Игорь говорит, что эту помощь англичане приносят на склад бесплатно. После этого автомобили с помощью отправляют в Украину.

"Некоторые автомобили едут в Украину своим ходом, а также часто их грузят на автовозы. В основном автомобили едут на Львов, где их забирают и развозят по фронтам", – сказал волонтер из Украины и добавил, что на аукционе покупают не только пикапы, но и "скорые" и фургоны.

Как решили пригнать авто для 24 бригады

Игорь рассказал, что его друг, Михаил Тивкун, предложил помочь Фонду 24, а таким образом и 24 бригаде. После этого он начал заниматься поиском авто и обратился к Богдану Болотному из British-Ukrainian Aid, чтобы получить авто.

Я спросил Богдана, может ли он выделить мне авто из тех, что покупаются. Он ответил, что не может, потому что машины заранее распределены. Однако Богдан предложил найти автомобиль и пообещал оплатить его. Я согласился, тем более что с аукциона ты, как говорится, берешь кота в мешке. Некоторые машины плохо ехали, на некоторых нужно менять мосты. Некоторые пишут о неисправностях авто, а некоторые нет,

– сказал Игорь.

Он вспомнил, что поездил по частным продавцам и подобрал хорошую машину – Ford Ranger с пробегом всего 100 тысяч миль. Игорь объясняет, что это редкая находка, ведь этот пробег очень маленький для таких машин.



Ford Ranger, который вскоре получит 24 бригада / Фото 24 Канала

Объявление о Ford Ranger Игорь нашел в фейсбуке и сразу с дочерью поехал за машиной.

"Во время покупки сказали, что покупаем авто в Украину. Сказал продавцу, что важно, чтобы машина была исправной, ведь она нужна военным. Англичанин сказал, что рад помочь", – отметил волонтер.

Вскоре Ford Ranger получат украинские военные.

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