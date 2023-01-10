24 для 24: очень важный сбор – на тепловизоры для 24 бригады

Бахмут остается приоритетной целью оккупантов. Благодаря героическому сопротивлению украинских защитников россиян удается сдерживать. Город-крепость остается украинским.

Именно под Бахмутом сейчас легендарная 24 ОМБр имени короля Даниила. Нечисть идет на наши позиции и днем, и ночью. Мы должны передать нашим ребятам глаза, которые видят в темноте и сохранят их жизнь. 24 Канал объявляет сверхважный сбор на тепловизоры Pulsar Helion 2 XP50 Pro.

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Собираем на 10 дронов Pulsar Helion 2 XP50 Pro

Мы подробно обсудили запрос с командиром бригады и выбрали лучшую модель. Этот тепловизор суперчувствительный – разница в температуре даже в 0,025 градуса будет заметна, а значит никакие термоизолирующие костюмы не спасут врагов от пристальных глаз наших защитников.

Дальность работы прибора 1800 метров, и главное – тепловизор оснащен wifi модулем, а значит наши ребята смогут следить за врагом из безопасного места!

Важно! Требуется 10 таких тепловизоров. Собираем 1 620 000 гривен.

Закинуть донат вы можете на банку Моно, или из любого банка по реквизитам на сайте Фонда 24.

Этот сверхважный сбор мы начинаем с большей уверенностью, чем предыдущие. Потому что вместе мы уже сделали невероятное – вы задонатили на 10 дронов вместо 7, на которые мы собирали, а мы нашли их дешевле и уже везем из Варшавы.

А все, что осталось на счетах Фонда 24, переходит на этот сбор – на один тепловизор уж точно есть!

Заметим, что сейчас на банке более 400 тысяч гривен – это деньги фонда, которые остались с прошлого сбора на дроны. Поэтому будем признательны за каждый новый донат.

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