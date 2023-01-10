Саме під Бахмутом зараз легендарна 24 ОМБр імені короля Данила. Нечисть суне на наші позиції і вдень, і вночі. Тож ми маємо передати нашим хлопцям і дівчатам очі, які бачать в темряві і збережуть їхні життя. 24 Канал оголошує надважливий збір на тепловізори Pulsar Helion 2 XP50 Pro.

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Збираємо на 10 дронів Pulsar Helion 2 XP50 Pro

Ми детально обговорили запит із командиром бригади і обрали найкращу модель. Цей тепловізор суперчутливий – різниця в температурі навіть в 0,025 градуса буде помітною, отже жодні термоізолюючі костюми не врятують ворогів від пильних очей наших захисників.

Дальність роботи приладу 1800 метрів, і головне – тепловізор оснащений wifi модулем, а це означає, що наші хлопці зможуть слідкувати за ворогом із безпечного місця!

Важливо! Потрібно 10 таких тепловізорів. Збираємо 1 620 000 гривень. Закинути донат ви можете на банку Моно, або з будь-якого банку за реквізитами на сайті Фонду 24.

Цей надважливий збір ми починаємо із більшою впевненістю, ніж попередні. Бо разом ми вже зробили неймовірне – ви задонатили на 10 дронів замість 7, на які ми збирали, а ми знайшли їх дешевше і вже веземо з Варшави.

А все, що залишилося на рахунках Фонду 24, переходить на цей збір – на один тепловізор вже точно маємо!

Зауважимо, що наразі на банці є понад 400 тисяч гривень – це гроші фонду, які залишились з минулого збору на дрони. Тому будемо вдячні за кожен новий донат.

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