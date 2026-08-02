Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Сколько дронов сбила противовоздушная оборона?

В ночь на 2 августа, начиная с 18:00 1 августа, российские войска провели атаку на Украину с использованием 133 ударных беспилотников различных типов. Для нанесения удара оккупанты применили беспилотники типа Shahed, в частности реактивные модификации, а также "Герберу", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России – из районов Орла и Курска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, из района Гвардейского.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 109 вражеских беспилотников различных типов. Дроны были обезврежены на севере, юге и востоке Украины.

Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, полностью избежать последствий атаки не удалось. По предварительной информации, зафиксировано попадание 24 ударных беспилотников в 19 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировали еще в трех местах.

На момент публикации утренней сводки воздушная атака еще продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются российские беспилотники, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Напомним, российские войска днем 1 августа нанесли авиационный удар по центральному району Херсона, применив две управляемые авиационные бомбы. По данным начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в результате удара погибла 54-летняя жительница Херсона, получившая смертельные ранения.

Также пострадали 18 человек, самому молодому пострадавшему – 21 год. У раненых медики диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения, ушибы, переломы и сотрясение головного мозга. Помимо человеческих жертв, в результате российского авиаудара повреждены здания в Центральном районе города.