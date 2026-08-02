Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки дронів збила протиповітряна оборона?

У ніч на 2 серпня, починаючи з 18:00 1 серпня, російські війська атакували Україну 133 ударними безпілотниками різних типів. Для удару окупанти застосували безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії – з районів Орла та Курська, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму, з району Гвардійського.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 109 ворожих безпілотників різних типів. Дрони було знешкоджено на півночі, півдні та сході України.

Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони, повністю уникнути наслідків атаки не вдалося. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на 19 локаціях. Крім цього, падіння уламків збитих дронів зафіксували ще на трьох локаціях.

На момент оприлюднення ранкового зведення повітряна атака ще триває. У повітряному просторі України залишалися російські безпілотники, тому громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

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Нагадаємо, російські війська вдень 1 серпня завдали авіаційного удару по центральному району Херсона, застосувавши дві керовані авіаційні бомби. За даними начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок удару загинула 54-річна мешканка Херсона, яка дістала смертельні поранення.

Також постраждали 18 людей, наймолодшому потерпілому – 21 рік. У поранених медики діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення, забої, переломи та струс головного мозку. Крім людських жертв, унаслідок російського авіаудару пошкоджено будівлі в Центральному районі міста.