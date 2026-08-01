Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Які наслідки авіаударів?

В ОВА проінформували, що окупанти вдарили двома керованими авіабомбами близько 16:00. Під ворожим ударом був Центральний район міста.

Спочатку повідомлялося про одну загиблу внаслідок атаки. Згодом її особу встановили – смертельні поранення дістала 54-річна мешканка Херсона.

Також від російського терору постраждали 18 людей. Наймолодшій травмованій 21 рік.