Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Які наслідки авіаударів?
В ОВА проінформували, що окупанти вдарили двома керованими авіабомбами близько 16:00. Під ворожим ударом був Центральний район міста.
Спочатку повідомлялося про одну загиблу внаслідок атаки. Згодом її особу встановили – смертельні поранення дістала 54-річна мешканка Херсона.
Також від російського терору постраждали 18 людей. Наймолодшій травмованій 21 рік.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp