Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Які наслідки атаки?

Російські війська близько 15:40 прицільно вдарили FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу на Нікопольщині. На момент атаки в ньому їхали пасажири. Удар стався поблизу одного з сіл Червоногригорівської громади Нікопольського району.

За даними правоохоронців, постраждали семеро осіб. Серед травмованих – 16-річний хлопець. Попередньо, двоє людей перебувають у важкому стані.

У поліції Дніпропетровщини додали, що усіх постраждалих госпіталізували. Йдеться про двох жінок, чотирьох чоловіків та підлітка.

Наслідки удару російського дрона по Дніпропетровщині / Фото ДСНС

Рятувальники та поліцейські евакуювали постраждалих з небезпечної зони та доправили до медичного закладу,

– уточнив Вигівський.

Внаслідок російського терору автобус загорівся. Правоохоронці встановлюють усі обставини атаки та відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.