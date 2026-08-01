Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.
Які наслідки атаки?
Російські війська близько 15:40 прицільно вдарили FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу на Нікопольщині. На момент атаки в ньому їхали пасажири. Удар стався поблизу одного з сіл Червоногригорівської громади Нікопольського району.
За даними правоохоронців, постраждали семеро осіб. Серед травмованих – 16-річний хлопець. Попередньо, двоє людей перебувають у важкому стані.
У поліції Дніпропетровщини додали, що усіх постраждалих госпіталізували. Йдеться про двох жінок, чотирьох чоловіків та підлітка.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Наслідки удару російського дрона по Дніпропетровщині / Фото ДСНС
Рятувальники та поліцейські евакуювали постраждалих з небезпечної зони та доправили до медичного закладу,
– уточнив Вигівський.
Внаслідок російського терору автобус загорівся. Правоохоронці встановлюють усі обставини атаки та відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.