Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Каковы последствия атаки?

Российские войска около 15:40 прицельно ударили FPV-дроном по рейсовому микроавтобусу. В момент атаки в нем ехали пассажиры. Удар произошел вблизи одного из сел Красногригорьевской общины Никопольского района.

По данным правоохранителей, пострадали семь человек. Среди травмированных – 16-летний парень. Предварительно, два человека находятся в тяжелом состоянии.

В полиции Днепропетровской области добавили, что всех пострадавших госпитализировали. Речь идет о двух женщинах, четырех мужчинах и подростке.

Последствия удара российского дрона по Днепропетровщине / Фото ГСЧС

Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили в медицинское учреждение,

– уточнил Выговский.

В результате российского террора автобус загорелся. Правоохранители устанавливают все обстоятельства атаки и открыли уголовное производство по статье о военных преступлениях.